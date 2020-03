Milano, oltre 8 mila persone controllate

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Sono state 8.932 le persone controllate dalle Forze dell'Ordine ieri a Milano e provincia.Di queste, 277 sono state denunciate sulla scorta dell'articolo 650 del Codice penale (Inosservanza provvedimenti dell'Autorità).

Zero, invece, quelle denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e per False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Sono stati invece 4.758 gli esercizi controllati, 7 i titolari denunciati, uno multato mentre è stata decisa la chiusura di due attività commerciali. (ANSA)