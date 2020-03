Gallera: 'Trattiamo come Covid chi ha da raffreddore in su'

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - "Quello che ha iniziato a fare la Lombardia è considerare tutti i pazienti come Covid positivi, dal raffreddore in su e ha inizio la sorveglianza con telemedicina, WhatsApp e via dicendo": lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook tornando a parlare del monitoraggio previsto dai medici di base.

Su questo, ha spiegato, c'è stato proprio oggi un incontro con i rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale.

Per quanto invece riguarda i tamponi, Gallera ha ribadito che la Lombardia segue le direttive del Ministero, che li prevedono "solo per i sintomatici". (ANSA).