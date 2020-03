Due morti in Casa di riposo a Chiavenna

(ANSA) - SONDRIO, 25 MAR - Due anziani ospiti della Casa di riposo "Città di Chiavenna", nelle ultime ore, sono morti per il Coronavirus. A darne notizia sulla pagina Facebook del Comune è stato il sindaco della cittadina al confine con la Svizzera, Luca Della Bitta.

Nei giorni scorsi nella struttura erano risultati positivi due operatori. Il primo cittadino nel dare notizia oggi dei due decessi ha tenuto a ringraziare pubblicamente per lo sforzo che sta compiendo l'intero personale in servizio nell'ospizio. A Chiavenna, al momento, i pazienti da Covid-19, compresi i due ora deceduti, sono 5, mentre 35 le persone in isolamento obbligatorio perché entrate a contatto con casi positivi. (ANSA)