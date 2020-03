Volo Neos con 25 tonnellate di aiuti dalla Cina

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Un volo di Neos, compagnia aerea del gruppo Alpitour, ha portato in Italia 25 tonnellate di aiuti e macchinari medici, reperiti in Cina con il coordinamento dell'Ambasciata d'Italia. Il volo partito da Pechino è arrivato questa notte a Milano Malpensa. Hanno contribuito l'Aeroporto di Nanchino e diverse aziende italiane e cinesi, che hanno donato oltre 1,4 milione di mascherine, ventilatori polmonari e respiratori, guanti, kit diagnostici e abbigliamento sanitario protettivo. Una parte sarà devoluta alla Regione Lombardia, il resto verrà consegnato alla Protezione Civile che lo assegnerà agli ospedali con più necessità.

"Si tratta di operazioni realizzate in brevissimo tempo, fuori dai consueti circuiti grazie allo spirito di abnegazione di tutti", sottolinea Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos. "Abbiamo la fortuna di avere una grande compagnia aerea come Neos, che accompagna i viaggiatori in tutto il mondo.

Oggi, oltre ai voli di rimpatrio, trasportiamo risorse preziose per la rete sanitaria nazionale", afferma Gabriele Burgio, presidente e ad del Gruppo Alpitour. (ANSA).