Ucoii, donna morta in casa da settimana

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAR - "Mi è stata segnalata una situazione drammatica nel comune di Pisogne, in provincia di Brescia, dove una famiglia musulmana è costretta a stare nella propria abitazione da una settimana con la madre, morta il 18 marzo, chiusa in una bara in casa. Questo perché il comune di Pisogne è privo di un'area di sepoltura per musulmani, di cui invece è dotato il comune di Brescia, ma che non autorizza la sepoltura" Lo dice Yassine Lafram, presidente Ucoii, Unione delle Comunita Islamiche d'Italia.

"È allucinante l'accaduto, sono scioccato da questo notizia e spero che le autorità competenti si muovano al più presto per permettere una degna sepoltura a questa donna. Questa emergenza che stiamo vivendo tutti non deve costringerci, quando possiamo, a trascurare l'umanità che è l'essenza della nostra società", aggiunge Lafram.