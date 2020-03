Gp Monza e On Dance, molte prenotazioni

(ANSA) - MONZA, 24 MAR - Sono già esauriti i biglietti per la Variante Ascari all'autodromo di Monza, dove dal 4 al 6 settembre dovrebbe svolgersi il Gp di Formula 1. Sul sito di On Dance invece, la grande manifestazione dedicata alla danza inventata da Roberto Bolle, un orologio continua a scandire quanto manca all'evento (82 giorni al 15 giugno, con ore, minuti e secondi compresi) e le richieste di iscrizione sono aperte.

Sono tanti gli eventi dei prossimi mesi ancora ufficialmente in calendario e, a dimostrazione di un grande ottimismo e della speranza che l'emergenza sanitaria finisca presto, non mancano le prenotazioni, in alcuni casi con il sold out. Sul sito della biglietteria ufficiale del Gp di Monza, che offre sconti del 7% prenotando entro il 31 maggio, non si trovano posti neppure sul prato, le gradinate e la parabolica. Per il momento l'evento è confermato. Nei giorni scorsi si era parlato addirittura di farlo ad autodromo chiuso, ma resta solo una ipotesi.

Così come, hanno precisato dallo staff di Roberto Bolle, non è ancora stata presa una decisione definitiva sullo svolgimento della terza edizione (15/21 giugno) di On Dance-Accendiamo la danza, la manifestazione inventata dall'etoile della Scala.

Intanto le iscrizioni, attraverso il sito, ai workshop gratuiti per studiare con i grandi artisti internazionali, restano aperte.

Resta confermato anche il Festival della Comunicazione di Camogli (Genova), ideato sette anni fa da Umberto Eco. La prossima edizione è in calendario dal 10 al 13 settembre e il tema, annunciato mesi fa, molto prima che scoppiasse il contagio stravolgendo la vita di tutti, è proprio la socialità. Per Milano il primo prossimo grande evento in calendario è il Salone del Mobile, spostato da aprile a giugno (16/21). Intanto ha preso forma Fuorisalone.it la piattaforma di riferimento del Fuorisalone, evento che insieme al Salone del Mobile definisce la Milano Design Week. (ANSA)