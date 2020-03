Fontana, in strada serve fare più controlli

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - "Oggi venendo in macchina da Varese ho trovato ancora tanta gente in autostrada: faccio appello alle forze dell'ordine di fare più controlli". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

"L'appello ai cittadini lo abbiamo fatto, a questo punto l'appello è alle forze dell'ordine" per fare più controlli.

