Coronavirus:Atalanta;Hateboer, torneo Fifa20 per beneficenza

(ANSA) - BERGAMO, 24 MAR - Hans Hateboer ha rappresentato l'Atalanta, come si apprende nel sito ufficiale del club, nella Ultimate QuaranTeam Cup Fifa Tournament 2020, torneo da videogame a Fifa20 organizzato dalla società inglese Leyton Orient (Football League Two, quarta divisione) per beneficenza che ha raccolto l'adesione di 128 team fra cui Fiorentina e Roma. L'esterno olandese dei nerazzurri è uscito ieri sera al primo turno (2-0, un gol per tempo) con il gamer professionista IamTheVindex in rappresentanza dei connazionali del Vitesse Esports. Il ricavato della raccolta fondi verrà destinato per il 75 per cento alla Football League, federazione del calcio inglese che organizza i campionati dalla seconda alla quarta divisione, per sostenere i club in difficoltà economiche per lo stop forzato da emergenza Coronavirus, mentre il restante 25 per cento sarà diviso tra il sostegno alle disabilità mentali e l'Organizzazione Mondiale della Sanità per combattere proprio il Covid-19. (ANSA).