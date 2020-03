Codacons, parte offesa su Don Gnocchi

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - "Il Codacons, in quanto presidio avanzato di tutela della collettività, si unisce alla denuncia presentata dai lavoratori del Don Gnocchi - afferma il Presidente dell'Associazione Marco Donzelli - e depositerà nomina di parte offesa nel procedimento giudiziario". Lo si legge in una nota diffusa dall'associazione dei consumatori in merito alla denuncia di alcuni lavoratori del gruppo su presunte irregolarità di sicurezza, smentite dall'azienda.

"Vogliamo che sia fatta chiarezza - aggiungono - e qualora si dovesse ritenere di rinviare a giudizio qualcuno per l'accaduto ci costituiremo parti civili nel procedimento".(ANSA)