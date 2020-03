Lavoratori denunciano:"Contagi nascosti"

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - Quindici lavoratori risultati positivi al Covid 19, più tre loro colleghi, hanno denunciato, per diffusione colposa di epidemia e altri reati in materia di sicurezza del lavoro, i responsabili dell'Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano. A darne notizia sono gli avvocati Romolo Reboa, Gabriele Germano e Massimo Reboa, che assistono i lavoratori e che hanno inoltrato telematicamente la denuncia presso la procura.

Nella denuncia si contesta al direttore generale, al direttore sanitario e al direttore dei servizi medici socio sanitari dell'istituto, oltre che al legale rappresentante di Ampast, la cooperativa di lavoratori socio sanitari che opera all'interno della struttura milanese, di avere tenuto "nascosti moltissimi casi di lavoratori contagiati da Covid 19, benché ne fossero a conoscenza almeno dal 10 marzo" e di avere "impedito ai lavoratori l'uso delle mascherine per non spaventare l'utenza, invece di fornire loro idonei dispositivi di protezione individuale".

I tre legali fanno sapere che uno dei denuncianti è tuttora ricoverato all'Ospedale Sacco di Milano e che altri tre lavoratori contagiati si sono successivamente ritirati dall'azione legale per paura di ritorsioni da parte del datore di lavoro.

"Si tratta di una struttura che, sulla base del racconto dei lavoratori, per non perdere i contributi regionali e dei degenti solventi avrebbe dato origine a vicende incredibili in una nazione evoluta - osserva Reboa - con lavoratori discriminati rispetto ad altri e centinaia di persone presenti all'interno esposte al contagio, mentre ci si pone all'esterno come benefattori, aprendo un probabilmente lucroso padiglione per malati di Covid19". (ANSA)