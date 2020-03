A Milano crescita nuovi positivi quasi dimezzata

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Si è ridotta di quasi il 50% la crescita di casi positivi sia a Milano città che in tutta la provincia. Secondo i dati resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, i positivi a Milano città sono 2.176 con un aumento di 137 casi, mentre ieri era di 210 e due giorni fa di 279. In tutta la provincia i positivi sono 5.326, con un aumento di 230, mentre ieri erano 424 in più e l'altro ieri 868.

Continuano a migliorare i dati relativi ai nuovi casi anche nella provincia di Bergamo. Secondo i dati forniti da Gallera, nella provincia di Bergamo ci sono 6.471 positivi, con una crescita di 255 nuovi casi, mentre ieri era stata di 347 e l'altro ieri di ben 715.

A Brescia invece, i positivi sono 5.905, con una crescita di 588 nuovi casi, mentre ieri erano stati 289 e l'altro ieri 380.

Nella provincia di Lodi, la prima colpita in Italia dal coronavirus, i contagiati sono 1817, con 45 nuovi casi, ieri erano 79 e l'altro ieri 96. (ANSA).