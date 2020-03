Coronavirus: Milano spettrale senza code ai supermercati

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - E' una Milano spettrale, senza più nemmeno le code ai supermercati, quella del day after l'ordinanza del governatore Attilio Fontana e il discorso del premier Giuseppe Conte, con l'annuncio di nuove strette per il contenimento del Covid19.

Se ieri le code per fare la spesa facevano anche il giro dell'isolato, con attese fino a un'ora e mezza, questa mattina si entrava in soli 10 minuti all'Esselunga di viale Piave, mentre non c'era nessuna attesa all'In's di Viale Marche, dove alle 9 i clienti che aspettavano fuori dal negozio sono stati fatti entrare insieme.

Code contenute anche all'Esselunga di via Cena, dove ieri c'era oltre mezzo chilometro di gente in fila, e in quelle di via Ripamonti e viale Umbria così come all'Ipercoop di piazzale Lodi.

In nessun supermercato, questa mattina, c'erano termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, come raccomandato dall'ordinanza regionale emanata ieri sera. "I termoscanner dovrebbero arrivare domani - dice un addetto alla sicurezza all'Esselunga di viale Piave - dovremmo aumentare il personale, perché così non ce la possiamo fare". Ci sono poi supermercati che oggi hanno deciso di rimanere chiusi come il Tigros di via Cagliero, che ha esposto un cartello con scritto 'Diamo una giornata di riposo a tutto il personale'.

Pochissima gente anche alle fermate dei mezzi pubblici, praticamente deserte le strade, con arterie di grande scorrimento come via Melchiorre Gioia, dove è possibile camminare per minuti in mezzo alla carreggiata senza che passi un'auto.

In questa prima domenica di primavera la città è deserta come nei giorni scorsi lo era solo di sera, dove le uniche persone in circolazione erano i riders delle consegne di cibo a domicilio e i proprietari di cani. Complice anche il cattivo tempo, con le temperature scese in picchiata in poche ore, sembrano scomparsi anche i runner, mentre chi deve portare fuori il cane lo fa con guanti e mascherina, cambiando marciapiede se vede arrivare qualcuno. (ANSA).