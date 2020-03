Coronavirus: Fontana, siamo allo stremo

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "Dovete rimanere in casa per proteggere voi stessi e gli altri, noi siamo arrivati veramente allo stremo anche dal punto di vista fisico del nostro personale medico, infermieristico, di tutti quelli che lavorano nell'unità di crisi, di chi guida le ambulanze. Dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri, che il contagio rallenti": lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in diretta Facebook.

