Coronavirus: Atalanta; torneremo a cantare, ora state a casa

(ANSA) - BERGAMO, 22 MAR - "Ritorneremo ad abbracciarci e a cantare tutti insieme, ora è fondamentale restare a casa!". E' il messaggio sui profili social ufficiali dell'Atalanta, che conferma l'appello ai bergamaschi a rispettare le misure di contenimento del contagio da Coronavirus sullo sfondo del video della partecipazione (davanti alla Curva Nord) della squadra al coro "Noi cantiamo tutti insieme Bergamo" prima del Christmas Match col Milan (finito 5-0) al Gewiss Stadium del 22 dicembre 2019.

"Oggi più che mai uniti e determinati per vincere una partita in cui siamo tutti protagonisti!", si legge nel post della società. Seguito dai soliti motti in hashtag: #iorestoacasa e #BergamoMolaMia. (ANSA).