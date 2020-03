Bertolaso, a giorni apre ospedale Fiera

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Potrebbero aprire "entro la fine della prossima settimana" i primi moduli del grande hub di rianimazione dedicato ai pazienti Covid in via di allestimento all'interno dei padiglioni della Fiera di Milano. Lo ha spiegato Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Fontana, mostrando in un video su Facebook il progetto del nuovo ospedale. "Le maestranze sono già all'opera, si lavora 24 ore su 24, giorno e notte, ventre a terra. Le attrezzature le stiamo reperendo in giro per il mondo. È un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che, entro la fine della prossima settimana, siamo ottimisti nell'immaginare l'apertura dei primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione" ha spiegato Bertolaso. (ANSA).