Lombardia,misure rigide o faremo da soli

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Ci aspettiamo nel week end un provvedimento più restrittivo da parte del governo, altrimenti faremo da soli". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. La Regione sta "facendo analisi di quali restrizioni e misure ancora in più si possono fare, abbiamo mandato i dati al governo e con loro vogliamo ragionare". "Stiamo analizzando tutti i dati e abbiamo chiesto a Confindustria lo stato delle attività economiche: il 25-30% delle industrie lombarde sono chiuse, punte su Bergamo e Brescia di chiusure al 40% in altre province 10%, circa 1 su 3 sono chiuse e molti sono in smartworking", ha precisato Sala. (ANSA).