Coronavirus: manifesti a Firenze, 'tutti nella stessa barca'

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - "Siamo tutti sulla stessa barca, nella stessa situazione di fronte al coronavirus, ma possiamo reagire come l'equipaggio di una nave e collaborare insieme". E' il messaggio che Michela Carlotta Tumiati, 29enne artista lodigiana trapiantata a Firenze dove frequenta l'Accademia di Belle arti, ha lanciato nel capoluogo toscano affiggendo manifesti ispirati al manifesto di Marina Abramovic del 2018 per i 50 anni della Barcolana con la scritta "Siamo tutti sulla stessa barca".

"Vengo da Lodi, mio padre è medico e lavora nella bergamasca, perciò avevo aggiornamenti sia dai miei cari sia dai miei amici di cosa stesse accadendo, e di quanto il virus si stesse propagando velocemente", spiega l'artista, che ha dato vita a una prima performance sul Coronavirus in Piazza dei Ciompi, e ha poi affisso nel centro storico di Firenze una trentina di manifesti 'D'après We're all in the same boat', per i quali ha posato tenendo una bandiera bianca con la scritta 'We're all in the same boat', così come Abramovic di cui Tumiati è ammiratrice dichiarata: sullo sfondo, il segnale Lima del codice nautico internazionale che indica un'imbarcazione in porto sottoposta a quarantena.

"L'arte ha il compito di parlare alle persone delle persone, non è qualcosa di estraneo", sostiene l'artista. In queste ultime settimane, aggiunge, "c'è stata una presa di coscienza di una responsabilità collettiva: mi sembra che tutti stiano iniziando a capire la gravità della situazione e a fare la quarantena in casa, benché sia uno sforzo per tutti. L'Italia cerca di stare unita a distanza, come abbiamo visto con i flash mob". E una volta conclusa l'emergenza Tumiati immagina "una performance positiva, liberatoria, per riappropriarci del nostro spazio urbano". (ANSA).