Eriksen: 'Restiamo a casa per sperare nel futuro'

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Christian Eriksen si unisce all'appello per il rispetto delle restrizioni imposte dal Governo per l'emergenza del Coronavirus: ''In questo momento difficile dobbiamo stare uniti e rimanere a casa, in modo da poter avere tutti quanti un motivo per cui sperare nel futuro.

Fate ancora in tempo a partecipare alla raccolta fondi dell'Inter''. Un videomesaggio pubblicato dall'account dell'Inter e del giocatore che è un isolamento ad Appiano Gentile, poiché l'albergo di Milano dove risiedeva ha dovuto chiudere. (ANSA).