Coronavirus: Bergamo e Brescia sempre le più colpite

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Sono 5.869 i contagiati in provincia di Bergamo, 715 più di ieri, mentre a Brescia sono 5.028, in crescita di 380. E' l'aggiornamento sui numeri fatto dall'assessore Giulio Gallera. A Cremona sono 2.733, 341 più di ieri, nel Lodigiano 1.693, in crescita di 96, segno che la strada della chiusura, come attuata nella zona rossa del basso lodigiano, "è la strada maestra". In crescita i numeri anche nella provincia di Monza Brianza, più 268 rispetto a ieri.

(ANSA).