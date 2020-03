Una grigliata per compleanno, denunciati

(ANSA) - COMO, 20 MAR - Nonostante i divieti, ieri pomeriggio a Mariano Comense (Como), quattro famiglie, per un totale di 17 persone, 13 adulti e 4 bambini, si erano dati appuntamento in un'area verde per una grigliata.

"Stiamo festeggiando un compleanno" è stata la giustificazione addotta agli agenti della polizia locale, intervenuti per un controllo, che hanno denunciato alla procura i partecipanti alla scampagnata per violazione degli obblighi anti coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti, che ha richiamato i cittadini al rispetto delle regole. (ANSA)