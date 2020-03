Ospedale campo Cremona, primo malato è in intensiva

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - E' in terapia intensiva il primo paziente ricoverato nel pomeriggio nell'ospedale da campo allestito davanti a quello di Cremona da Samaritan's Pursue, l'organizzazione umanitaria cristiana evangelica statunitense che ha donato la struttura alla città, uno dei punti più colpiti e più in sofferenza per l'emergenza Coronavirus.

Da quanto è stato riferito il malato nel pomeriggio è stato trasferito nel tendone con gli otto posti letto attrezzati con respiratori e ossigeno e monitorati 24 ore su 24. (ANSA).