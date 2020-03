Milano, code ai supermercati e si entra uno a famiglia

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Nuove lunghe code hanno caratterizzato l'ingresso ai supermercati, a Milano, dopo le proposte di una stretta sulle libertà di movimento e anche sulla gestione delle rivendite alimentari. In fila tanta gente preoccupata, tornata con i trolley come non si vedeva dall'inizio del'emergenza. All'Esselunga di via Fuché, una delle più frequentate nel capoluogo lombardo, alle 7 del mattino la coda si articolava sui 4 lati del grande isolato, con tempi di ingresso superiori all'ora-ora e mezza. Al vicino Carrefour in piazza Diocleziano, un '24 ore', altra lunga coda e apertura contingentata negli orari, con ingresso di una sola persona per famiglia. "Abbiamo visto che arrivava il camion dei rifornimenti e siamo venuti qui - ha detto una signora, in fila con una grossa valigia-trolley - ma se lo avessi saputo avrei lasciato mio marito a casa".

Durante la coda la gente, dapprima rispettando la distanza di sicurezza, via via poi avvicinandosi un po', manifesta piccole preoccupazioni, fa qualche battuta sulla politica, se la prende con chi "fa finta di non capire dove inizia la fila" ma soprattutto teme nuovi provvedimenti: "Speriamo non chiudano i supermercati sennò è un casino". Ogni tanto scoppia anche qualche alterco, come quello tra una commessa e una coppia di amici al loro turno di ingresso al Carrefour: "Mi spiace voi siete una coppia, ho posto per due persone ma faccio entrare uno solo di voi due e la persona che vi sta dietro, altrimenti togliete spazio agi altri". I due si inalberano: "Siamo venuti apposta per portare più spesa e fare più in fretta - dice la ragazza, di circa trent'anni, fidanzata dell'altro - bastava saperlo prima". Da quel momento le persone che nella stessa fila stavano in coppia, alcuni metri indietro, sono diventate tutte 'singoli clienti'.





Per l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ridurre gli orari del supermercati sarebbe "un grave errore". Lo ha detto in collegamento all'Aria che Tira su La7. "Io li lascerei aperti sempre" per evitare assembramenti e resse nei negozi di alimentare. "Non c'è un' emergenza alimentare, non creiamo il panico nella gente che pensa di non trovare da mangiare, si affollerà e già oggi ci sono code molto lunghe perché si rispettano le regole del distanziamento. Non ha senso chiudere alle 18", ha concluso Gallera.

Intato però Esselunga ha annunciato orari ridotti da domani fino a venerdì 3 aprile. Nei negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana la chiusura feriale sarà anticipata alle 20, la domenica invece i magazzini saranno aperti dalle 8 alle 15. Nel Lazio invece saranno aperti nei giorni feriali e il sabato dalle 8.30 alle 19 e la domenica dalle 8 alle 15 a seguito di un'ordinanza regionale. A disposizione dei clienti guanti monouso e gel disinfettante agli ingressi di ogni negozio, dove l’accesso sarà contingentato e protetto con misure di distanziamento per le eventuali code che si venissero a creare, in base alle disposizioni del Governo.