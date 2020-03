Milano, artigiani a tassisti: 'Fermatevi'

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - L'Unione Artigiani della Provincia di Milano sconsiglia ai tassisti di proseguire l'attività "in quanto non ci sono le condizioni di sicurezza né per il tassista né per l'utenza". Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "in tutte le ordinanze ministeriali e regionali, per i servizi pubblici di trasporto persone è stato prescritto di garantire condizioni tali da non permettere la trasmissione del Covid-19 durante il servizio, ma nessuna Istituzione a livello locale, regionale e nazionale finora ha prodotto un protocollo sanitario né ha ritenuto di indicare e di mettere a disposizione minime dotazioni indispensabili per porre in sicurezza gli operatori ed i passeggeri". (ANSA).