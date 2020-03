In Lombardia 381 morti in un giorno

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - In Lombardia, "i pazienti positivi sono 22.264, +2.380 rispetto a ieri, i ricoverati sono 7735, con un aumento di 348, a cui vanno aggiunti 1050 persone ricoverate in terapia intensiva, 44 in più, mentre i decessi sono 2549, 381 in più". Sono i numeri resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, che ha aggiunto che sono 4235 i dimessi. (ANSA).