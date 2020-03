Coronavirus, Sala: Milano fronte resistenza o rischio crollo

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Milano deve essere un fronte di resistenza per noi stessi, per la nostra salute. Ma anche perché se carichiamo di più il sistema sanitario crolla, il tema è non portare altri contagiati in ospedale".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al Tg1 parlando dell'aumento dei contagi da Coronavirus in città.

"Bisogna pensare anche un po' a sistemi di sorveglianza attiva a casa - ha aggiunto-. Penso molto ai medici che hanno un lavoro incredibile e non possiamo sovraccaricarli ulteriormente". (ANSA).