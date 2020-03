Pronta nuova terapia intensiva al San Raffaele

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Siamo a un millimetro dall'apertura a tempo di record del nuovo reparto di Terapia Intensiva al San Raffaele": lo rende noto sui social il virologo Roberto Burioni. "Le donazioni le avete fatte, ora - prosegue - serve che restiate a casa per darci il tempo per curare tutti i pazienti".

Per costruire questo nuovo reparto, la coppia Fedez-Chiara Ferragni aveva avviato una raccolta fondi che ha superato i 3 milioni di euro. Lo stesso artista su twitter ha postato un video del nuovo reparto, scrivendo "lunedì sarà pronto il nuovo reparto di terapia intensiva, difficile immaginare che fino ad una settimana fa questo era un campo sportivo. Un vero e proprio piccolo miracolo". Secondo quanto scritto da Fedez, oggi dovrebbe essere il giorno del collaudo del reparto, costruito da zero. (ANSA).