Coronavirus: Pioli, mio ringraziamento a medici e infermieri

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Combattiamo insieme questa battaglia contro il Coronavirus al fianco di medici, dottori e infermieri, a cui va il mio personale ringraziamento". E' il messaggio, apparso sui profili social del Milan, di Stefano Pioli che lancia l'appello ai tifosi di contribuire alla raccolta fondi istituita dal club "per supportare gli sforzi di Areu": "Sostieni insieme a noi chi lavora e lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza".

Fondazione Milan ha già acquistato 6 automediche per Areu con una donazione da 250mila euro. Giocatori, dirigenti e staff hanno rinunciato ad un giorno di paga da destinare proprio all'agenzia che gestisce l'emergenza Covid-19 in Regione Lombardia. (ANSA).