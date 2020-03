Coronavirus: Materazzi, forza Bergamo

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Il pensiero a Bergamo, città devastata dall'emergenza Coronavirus. Anche Marco Materazzi pubblica un post su Instagram, condividendo la foto dei mezzi dell'esercito che portavano via le salme dalla provincia lombarda con la scritta 'Forza Bergamo', un messaggio inviato al giocatore dell'Atalanta Gomez. La risposta dell'argentino non si è fatta attendere ''Grazie amico, tutti insieme ce la faremo'' e sono arrivati anche centinaia di like tra cui quello del presidente dell'Inter Steven Zhang e di alcuni giocatori. Un messaggio di vicinanza a Bergamo è arrivato anche dal difensore dell'Inter Alessandro Bastoni cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta: ''Sei stata la mia culla, mi hai accolto da piccolo e mi hai fatto diventare uomo. Siamo tutti con voi, forza Bergamo e forza bergamaschi''. (ANSA).