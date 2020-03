Coronavirus: in terapia intensiva con radioline a Niguarda

Nei reparti di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati i pazienti con coronavirus, lo staff comunica con le radioline.

Come spiega l'ospedale, questo permette a chi si è cambiato ed è nell'area di più stretta assistenza di rimanere in contatto con il resto del personale sanitario. Chi entra nell'area pazienti, infatti, una volta indossate le protezioni non esce per diverse ore.

"È una soluzione che ci permette di lavorare e confrontarci a distanza - raccontano dallo staff della terapia intensiva -.

Questo ci dà forza e ci sostiene l'un l'altro". (ANSA).