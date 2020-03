Coronavirus: in ospedali Monza e Desio oltre 430 ricoverati

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Fra l'ospedale di Monza e quello di Desio sono ricoverati oltre 430 pazienti con coronavirus, di cui 46 nelle rianimazioni e circa 380 nei reparti appositamente trasformati per gestire pazienti positivi, la maggior parte dei quali collocati nel blocco B del San Gerardo.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati realizzati circa 34 posti di terapia intensiva e 10 di sub intensiva, secondo quanto rende noto la Asst di Monza, sottolineando di aver ricevuto nello scorso fine settimana dalla Regione Lombardia la richiesta di attivare in emergenza altri 40 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva per far fronte all'incremento dei casi.

(ANSA).