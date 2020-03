Coronavirus: Gazidis, si gioca quando emergenza finirà

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Il calcio tornerà al momento giusto ma non prima che questa emergenza mondiale sia risolta".

Così l'ad del Milan, Ivan Gazidis, in una dichiarazione all'ANSA con cui chiarisce che la priorità del club "è e sarà sempre la salute e la sicurezza dei nostri giocatori e del personale, della nostra comunità locale e globale, e soprattutto dei più vulnerabili tra noi". "Quando torneremo in campo - aggiunge -, sono convinto che il calcio svolgerà anche un ruolo importante nella ripresa della Nazione, sia da un punto di vista economico che del morale di milioni di persone che amano questo sport".

