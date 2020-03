Coronavirus: esperti, sì smart working ma attenzione ai dati

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus molte aziende hanno adottato la modalità dello smart working per i propri dipendenti ma secondo gli esperti il "ricorso emergenziale" al tele lavoro e "un approccio improvvisato" potrebbero esporre a numerosi rischi le aziende, sia sotto il profilo della gestione delle catene produttive che della sicurezza informatica e del rispetto della protezione dei dati personali. Tra gli strumenti necessari di cui le aziende dovrebbero dotarsi in questo periodo "ci sono quelli di Data Quality ed Automation - spiega Annamaria Gerace, Team Leader Fraud & Crime per la BU Digital Trust di Soft Strategy-. La qualità del dato è fondamentale: se le aziende riescono a mitigare la presenza di errori sui dati processati, diminuisce la probabilità di riscontrare errori in tutta la catena produttiva di elaborazione degli stessi, evitando in tal modo la necessità di intervento umano dovuto al ripristino, ad esempio, di un monitoraggio, di un processo distributivo o per la verifica della conformità dei dati elaborati". La qualità dei dati e l'automazione sono approcci utili per le imprese. (ANSA).