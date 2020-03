Coronavirus: arrivate 830mila mascherine ferme in Germania

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Sono arrivate questa mattina a Grondona (Sondrio) le 830mila mascherine acquistate dall'azienda Dispotech presso un importatore tedesco lo scorso dicembre e bloccate in Germania dallo scorso 4 marzo. Lo annuncia la stessa azienda che prevede di donarne 200mila all'Ast di Sondrio e 100mila alla Protezione Civile. Le mascherine rimanenti saranno destinate ai presidi ospedalieri.

Il blocco era stato deciso a seguito della decisione del Governo di Berlino di bloccare tutte le esportazioni di dispositivi per la protezione personale. Chiarito che si trattava di merce in transito e non in esportazione, si è dovuto aspettare il via libera alla spedizione in Italia da parte della Camera di Commercio tedesca. (ANSA).