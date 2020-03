Salvini, chiudere tutto se non essenziale

(ANSA) - MILANO, 19 MAR "E' esattamente quello che ha chiesto il governatore della Lombardia Fontana è che stiamo chiedendo anche noi della Lega a Roma: chiudere tutto quello che non è essenziale". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini su Telelombardia, rispondendo a una domanda sullo stop all'attività di alcune fabbriche. "Se non produci rossetti, calze o profumi in questo momento, penso che si possa fare tra due mesi. Spero che ci ascolteranno", ha aggiunto.