Pr in campo per il Policlinico di Milano

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Anche la comunicazione scende in campo per la solidarietà contro l'emergenza Coronavirus. 'PR for Public Responsability' è un gruppo di pr e persone che lavorano nel mondo della comunicazione, nato "per diffondere l'urgenza di un'azione civile importante, pratica ed efficace in riferimento all'emergenza Coronavirus". "Abbiamo realizzato una campagna fundraising attraverso la piattaforma GoFundMe -spiegano gli organizzatori - a favore della Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Rianimazione Vecla. Sosteneteci". (ANSA)