Milano,campagna spesa a casa Municipio 3

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Il Municipio 3 lancia la campagna 'Restate a domicilio' per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Il parlamentino di zona Porta Venezia-Città Studi-Lambrate sostiene la social street 'Mi Faccio in 3' che ha raccolto la disponibilità dei commercianti ad effettuare consegne a domicilio.

Un elenco dei negozi che aderiscono all'iniziativa è stato diffuso sulle pagine social del Municipio 3 e può essere stampato in forma cartacea e affisso nei condomini. Per aderire i commercianti possono inviare una mail (restateadomicilio.municipio3@gmail.com). "In questo tempo di emergenza dobbiamo fare tutto il possibile per convincere le persone a restare al proprio domicilio e abbattere i rischi di infezione", spiega Massimo Scarinzi, assessore al Commercio del Municipio 3. "Ringrazio le numerose social street del Municipio 3 che hanno aderito con impegno a questa iniziativa. Auspichiamo che possa essere utile a limitare i contatti e ad offrire un servizio alla cittadinanza", aggiunge Valeria Borgese, presidente della Commissione Commercio. (ANSA).