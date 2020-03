Lukaku 'mi manca mio figlio,vado fuori di testa'

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - ''Sono quasi andato fuori di testa un giorno. Non posso andare fuori, né shopping. Sono rinchiuso. Mi manca la quotidianità: stare con mia mamma, stare con mio figlio e mio fratello'': è il racconto della quarantena domiciliare di Romelu Lukaku, sincero seppur senza perdere in sorriso, in una videochiamata con l'ex attaccante inglese Ian Wright e trasmessa sul suo canale Youtube. ''E' brutto, non puoi avere contatti. Mi manca allenarmi e giocare di fronte ai tifosi. Inizi ad apprezzare ciò che hai e sono fortunato''.

