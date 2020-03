Festa del papà: Fontana, un pensiero a medici e infermieri

(ANSA) - MILANO, 19 MAR -Nel giorno della festa del papà "il mio pensiero particolare va a quei medici e infermieri, eroi in prima linea, che per non mettere a rischio la salute dei propri figli hanno deciso di non tornare a casa". Lo scrive sui social il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, facendo gli "auguri a tutti i papà".