Evade da domiciliari per amici,arrestato

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere evaso dai domiciliari per raggiungere un gruppo di amici in un giardino di Milano. E' accaduto ieri in via Tofane, dove gli agenti del commissariato Greco-Turro hanno sorpreso il 26enne seduto su una panchina accanto a due amici. I poliziotti sono intervenuti in base al decreto che vieta gli assembramenti nell'ottica della diffusione del coronavirus ma quando hanno identificato l'uomo hanno scoperto che era obbligato a stare in casa in base all'ordine del tribunale.

Con lui c'erano una 17enne e 19enne, quest'ultimo arrestato nel novembre 2018 per una rapina ai danni di un anziano commessa proprio assieme al 26enne. I tre, secondo quanto riferito dalla polizia, sono rimasti indifferenti e hanno minimizzato la violazione del decreto con scherno. Sono stati tutti denunciati per l'articolo 650 del Codice Penale. (ANSA)