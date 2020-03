Comune Pavese, mascherine a tutte le famiglie

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - San Genesio ed Uniti, piccolo comune di 3.950 abitanti alle porte di Pavia, potrebbe fare da apripista nella lotta al Coronavirus: il sindaco, Cristiano Migliavacca, è riuscito a reperire 8.000 mascherine, acquistate in Cina a Shanghai, da dare a tutte le famiglie, 5 per i 1.550 circa nuclei familiari.

"Mi sono immediatamente attivato con urgenza nel reperire risorse dal bilancio comunale, ho lavorato ininterrottamente per trovare mascherine da fornire ai miei concittadini, grazie alla collaborazione attiva di un nostro concittadino Antonio Biffi ad della multinazionale import&export FormaItaliana", spiega il primo cittadino. "Ad oggi le mascherine sono ferme a Malpensa per lo sdoganamento e si pensa che per meta settimana prossima saranno disponibili - rende noto Migliavacca -. La consegna verrà effettuata da noi amministratori e dai volontari della Protezione civile". (ANSA).