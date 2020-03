Bimba morta in casa: arrestati genitori

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Sono stati arrestati in esecuzione di una condanna a 15 anni i due genitori della piccola Aurora, la bimba di 9 mesi che nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2015 morì per denutrizione in un appartamento di Milano, in via Severoli. Gli agenti del commissariato Bonola hanno eseguito questa mattina l'ordine di carcerazione nei confronti di Marco Falchi e Olivia Beatrice Grazioli, rispettivamente di 46 e 42 anni, entrambi condannati per maltrattamenti in famiglia dalla Corte d'Appello di Milano.

La responsabilità del decesso venne attribuita dal primo momento ai due genitori che in attesa della conclusione dell'iter giudiziario si sono separati. Diventata definitiva la condanna, approfittando dell'emergenza sanitaria di questo periodo, entrambi hanno tentato di sottrarsi all'arresto trasferendosi in altre abitazioni. (ANSA).