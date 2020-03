Questore Milano dispone triplice obbligo di firma a ultras

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Il Questore di Milano, Sergio Bracco, dopo l'attività della Divisione Anticrimine, ha disposto per la prima volta in Italia il triplice obbligo di firma nei confronti di un ultrà che aveva commesso più violazioni del Daspo.

Si tratta di un tifoso dell'Inter di 45 anni, colpito originariamente dal Daspo per gli scontri tra le nel corso dell'incontro Inter-Roma del febbraio del 2017, durante i quali aveva preso a un fitto lancio di oggetti nei confronti delle Forze dell'ordine che avevano impedito ad un gruppo di tifosi interisti di entrare in contatto con i romanisti.

La prima violazione del Daspo in occasione di Inter-Atalanta del 19.11.2017, la seconda durante Inter-Parma del 26 ottobre del 2019 e la terza durante la partita di serie D Sondrio-Seregno del 15. dicembre successivo, La quarta ed ultima violazione in occasione del derby di Milano del 9 febbraio scorso, quando qualche ora prima dell'inizio della partita, l'ultrà è stato notato in piazzale Moratti all'esterno del "Baretto" , ritrovo della frangia estrema della tifoseria nerazzurra, mentre un gruppo di circa 200 interisti ha effettuato un fitto lancio di oggetti e bottiglie in direzione delle Forze dell'ordine.

Per prevenire altre violazioni, il questore ha emesso un provvedimento che prolunga la durata del Daspo fino al 2023 e gli impone di presentarsi agli Uffici di polizia per ben tre volte nello stesso giorno tutte le volte che l'Inter gioca in casa.