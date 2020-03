F.Sala: 'Monitoriamo telefonia mobile'

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Stiamo monitorando i ponti radio della telefonia mobile e controlliamo quanti apparati si sganciano e si riagganciano, cioè quanti apparati passano da una cella all'altra. Ogni giorno faremo questo monitoraggio per fornire questo dato". Lo ha spiegato il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a SkyTg24. "Ribadisco che il dato è totalmente anonimo, perché ciò che viene controllato è il ponte radio e non l'apparato cellulare" ha precisato Sala.

In base al primo dato fornito ieri dalla Regione, "fatto 100 il 20 di febbraio come numero di spostamenti - ha aggiunto il vice presidente - siamo all'altro ieri a circa 43. Vuol dire che si è fermato meno del 60% degli spostamenti all'interno della nostra regione. Questo è ancora un dato che secondo noi è troppo alto, cioè troppa gente si sta ancora spostando troppo. Quindi invitiamo ancora a restare in casa".

Per limitare i contagi da coronaviurs il "messaggio" è "ridurre al minimo gli spostamenti per stretta necessità, anche in distanza". (ANSA).