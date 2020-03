Dj set a Pavia,raccolta fondi San Matteo

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Il consigliere comunale pavese della Lega, Daniele Comini, e il dj Simone Liberali, entrambi di Pavia, con diversi altri amici, si sono uniti per una raccolta fondi in favore dell'ospedale San Matteo del capoluogo per la battaglia contro il coronavirus.

Nella serata di oggi, dalle 21:30, durante una diretta su Facebook, uno streaming live in cui Liberali si esibirà con un dj set di un'ora e mezza, sarà possibile effettuare una donazione, si potrà donare da subito (al link https://www.gofundme.com/f/ospedale-san-matteo-coronavirus) o nelle settimane successive. Gli organizzatori - si legge in una nota - vogliono lanciare un messaggio soprattutto ai più giovani: "i piccoli gesti di ognuno di noi, il rispetto delle regole e il nostro senso civico possono essere le armi più potenti contro questa malattia". L'appuntamento è sulla pagina Facebook, Simone Liberali official page (https://www.facebook.com/simoneliberalimusic/). (ANSA).