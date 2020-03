Coronavirus: in parco in 5, denunciati a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Ieri a seguito di una segnalazione di un cittadino al 112 con la quale riferiva di un assembramento di più giovani in un'area verde, gli agenti del Commissariato Lambrate di Milano sono intervenuti e hanno identificato cinque ragazzi italiani che non stavano rispettando le distanze di sicurezza tra di loro.

I ragazzi, quando è stato chiesto loro i motivi per i quali si trovassero in compagnia nonostante le disposizioni del decreto contro la diffusione del coronavirus, , hanno detto ai poliziotti che stavano aspettando una loro amica.

Gli agenti hanno quindi indagato in stato di libertà per l'articolo 650 del Codice penale (il mancato rispetto del decreto anticoronavirus) una ragazza di 21 anni e quattro ragazzi di 21, 22, 23 e 25 anni. (ANSA).