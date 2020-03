Coronavirus: a Milano al via maratona da record dj set

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Un dj set ininterrotto di 340 ore trasmesso in live streaming per far ballare le persone dalle proprie case e battere il record del mondo attuale di 240 ore di fila. Il Tempio del futuro perduto di Milano lancia una maratona di 14 giorni, chiamata "Musica in quarantena", che parte dalle 21 del 19 marzo per finire il 3 aprile e che verrà trasmessa gratuitamente su tutti i canali web del centro culturale. Sul palco si esibirà il collettivo di dj residenti dello spazio milanese, che vivrà per due settimane in consolle intervallando musica elettronica, hip hop, indie, contemporanea folk e etnica da tutto il mondo. Alla lunga diretta parteciperanno in collegamento anche diversi artisti italiani e internazionali, con il contributo di diversi club e centri culturali da tutto il mondo: Berlino, Parigi, Amsterdam, Londra, Shangai, Hong Kong, San Paolo, Miami, Minsk, Roma, Napoli, Bologna e Bari. Il dj set più lungo al mondo finora eseguito risale all'estate del 2016, quando DJ Obi è stato in consolle per 240 ore al Sao Cafè di Lagos, in Nigeria, fermandosi solo per dormire non più di due ore per pausa. (ANSA).