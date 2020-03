Coronavirus, 40% sente di vivere momenti di 'scarso valore'

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - A causa del coronavirus, il mondo sta vivendo una situazione particolare di attesa e sospensione.

Nescafé ha allora commissionato una ricerca all'istituto Doxa sul tema "Italiani e il valore del Tempo".

La ricerca, condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana composto da 600 individui, di un'età dai 18 ai 64 anni, ha rilevato che la sensazione di vivere momenti di "scarso valore" è molto diffusa.

In particolare, il 40% percepisce frequentemente questo stato d'animo: i giovani della generazione Y (18-24 anni) ne sono maggiormente coscienti (59%), seguiti dai Millennials (54%) e infine dagli over 45 che si classificano per ultimi (22%).

La sensazione di "perdere del tempo" ha come conseguenza un impatto emotivo importante, consistente per il 60% delle persone, che trova manifestazione in un comune senso di noia (41%), impazienza (33%) o, in alternativa, si associa a stati nervosismo (25%), di frustrazione (22%) fino ad arrivare all'irrequietezza (19%) e in alcuni casi ad ansia (13%) e stress (16%). Gli Italiani reagiscono oggi per il 61% in modo introspettivo, dedicando questo tempo a proprie riflessioni, oppure volgendosi all'esterno, soprattutto attraverso l'utilizzo del web per navigare (53%) e dei canali social per conversare e chattare (37%), oppure intrattenendosi con contenuti interessanti per le loro passioni come musica, gaming e video (52%). Secondo Doxa e Nescafé, però, questi comportamenti non soddisfano la reale esigenza di aggiungere valore e ricchezza al tempo percepito come vuoto e vengono vissuti solo come riempitivi.

L'obiettivo di Nescafé, si legge in una nota dell'azienda, "è sensibilizzare la community sul valore del tempo attraverso ispirazioni e suggestioni su come farlo al meglio". E non a caso vengono segnalati i suggerimenti dello psicologo Luca Mazzucchelli : "Adottare il giusto mindset, stilare una lista delle cose importanti da mettere in campo, utilizzare la tecnologia e i social network solo se in modo funzionale, rendere più semplici le cose importanti che ci fanno stare bene, svolgere attività che permettono di investire positivamente su sé stessi".(ANSA).