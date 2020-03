Calcio: Marca, morto a 84 anni Peirò

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Addio a Joaquín Peiró, attaccante della grande Inter di Helenio Herrera. L'ex numero 9 spagnolo e' scomparso all'età di 84 anni, come riferiscon Marca e As sulle loro edizioni on line.

Peirò gioco' nell'Atletico Madrid, nella nazionale spagnola e prese parte alle imprese dei nerazzurri guidati dal 'Mago': famoso il suo gol di 'rapina' al portiere del Liverpoool che valse la rimonta in semifinale della Coppa dei Campioni del 1965, poi vinta. (ANSA).