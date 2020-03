Gomez in quarantena: 'Mi sento un fantasma'

"Il fantasma sono io". Alejandro Gomez, capitano argentino dell'Atalanta, risponde scherzosamente così sul proprio profilo Instagram al commento del connazionale Lucas Castro della Spal, ex compagno ai tempi del Catania, che vedendolo in foto alle prese con una sorta di aspirafoglie gli ha appena scritto "sembri quello degli Acchiappafantasmi". Un post ironico sull'isolamento da Coronavirus, non a caso intitolato "Cuarentena dia 7", "Quarantena giorno 7", in cui il 'Papu' si fa ritrarre mentre è impegnato con la moglie Linda Raff nei lavori domestici nel patio della sua abitazione di Bergamo.

Intervenuti con like e commenti anche il compagno Josip Ilicic e l'ex Andrea Petagna, spallino come Castro, cui il numero 10 promette "Quando vuoi ti faccio il giardino": "Ti aspetto", la risposta. La squadra nerazzurra ha posto i propri giocatori in isolamento fino al prossimo 24 marzo, come misura precauzionale, fin dopo l'allenamento di scarico del mattino dell'11 marzo al rientro dell'ottavo di fianle di Champions League a Valencia.

Proprio il club spagnolo ha comunicato di avere positivi al Coronavirus "il 35 per cento di tesserati presenti il 19 febbraio a Milano" nella gara di andata contro i bergamaschi.

