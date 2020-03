Provincia Bergamo è quella con più contagi, sono 3.993

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - E' la provincia di Bergamo la più colpita dal coronavirus, con 3.993 persone contagiate, 233 in più di ieri: lo ha detto l'assessore Gallera in diretta su Facebook.

Segue la provincia di Brescia con 3.300 positivi, 382 casi in più di ieri. A Milano i covid positivi sono 2326, 343 più di ieri, "una crescita lieve ma costante".

A Cremona sono 2073, 193 in più di ieri, mentre a Lodi sono 1418, in crescita da 50. Ieri 48 pazienti sono stati portati dagli ospedali di Bergamo, Brescia e Melzo ad alcune strutture del privato accreditato. (ANSA).